Часть россиян перестала экономить

Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания. Поводом для этого стал рост реальных доходов населения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на обзор Сбербанка под названием «Потребительский индекс Иванова».

Авторы исследования указали, что в стране наметилась тенденция к ослаблению стремления экономить, однако она не слишком ярко выражена. Также в Сбербанке указали, что в конце прошлого года заметно сократилась доля граждан, у которых нет сбережений — с 41 до 36 процентов. Это, по данным аналитиков, стало историческим минимумом.

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Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, большинство россиян (71 процент) убеждены, что в настоящее время стоит экономить и откладывать деньги на будущее. Также почти половина граждан (48 процентов) заявили, что накопления следует держать в банке, а треть (32 процента), напротив, рекомендуют деньги из банка забрать.

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