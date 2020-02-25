На Ямале устроили флешмоб для ветерана Великой Отечественной к 23 февраля

На Ямале жители Салехарда устроили флешмоб для ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова под его окнами в честь празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По информации издания, 23 февраля местные студенты, общественники и представители администрации выстроились под окнами Шакурова в слово «ура», после чего пригласили фронтовика выйти на улицу и спеть вместе с ними военные песни — «Катюшу», «Дорожку фронтовую» и «День Победы».

Ветеран отблагодарил собравшихся стихотворением.

Ранее стало известно, что глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ (около 300 тысяч рублей) в честь праздника. Также чиновник распорядился, чтобы ветераны в течение года вообще не платили за коммунальные услуги. Такой «подарок» обойдется бюджету примерно в четыре миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru