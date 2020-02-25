На Украине назвали невозможной подачу воды в Крым

Подача воды в Крым невозможна, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

«Мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения, я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу», — заявил Данилов, комментируя заявление лидера президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о возможности подачи воды в обмен на уступки Москвы в Донбассе.

«Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия имел в виду то, что сказал», — добавил секретарь СНБО.

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По словам Данилова, Крым временно оккупирован, и полную ответственность за полуостров несет Россия. У Украины есть «несколько кейсов по деоккупации», но раскрыть их нельзя. «Наша главная задача — вернуть наши территории», — заявил секретарь СНБО.

Ранее в феврале Арахамия заявил, что Украина могла бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на получение контроля над границей в Донбассе. Позже он извинился за свои слова.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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