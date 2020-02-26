Военную часть в Германии изолировали из-за коронавируса

Военную часть в Северном Рейне-Вестфалии изолировали после того, как у одного из солдат обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что власти хотят избежать распространения болезни. На территорию базы не пропускают дополнительный персонал, контактировавших с зараженным проверяют на предмет наличия симптомов. По информации издания, 25-летний солдат мог заразиться из-за контакта с инфицированным жителем Северного Рейна-Вестфалии.

Речь идет о 47-летнем гражданине Германии, о заболевании которого стало известно 25 февраля. Симптомы вируса начали проявляться, когда он вернулся из поездки в Италию: за это время немец контактировал как минимум с 13 людьми. Bild отмечает, что сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.

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Ранее подтвердили первый случай заболевания в Южной Америке. Вирус зафиксировали у человека, который также приехал из Италии.

В конце февраля также стало известно о первых заразившихся в Греции, Австрии, Хорватии, Швейцарии и Румынии. По информации местных властей, все заболевшие недавно побывали в Италии.

Сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Италии были введены меры предосторожности в регионах Ломбардия и Венето, где города поместили на карантин. Жителям запрещено выезжать из этих городов и рекомендуется оставаться дома.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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