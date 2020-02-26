Россиянин взбунтовался на борту самолета из-за отсутствия зарядки

Россиянин захотел зарядить телефон на борту самолет и взбунтовался, получив отказ бортпроводников. Об этом сообщает агентство «Москва».

По информации источника, инцидент произошел на лайнере, следовавшем из Москвы в Санкт-Петербург. Во время полета 56-летний житель Северной столицы обратился к стюардессам и потребовал предоставить ему возможность зарядить смартфон. Когда члены экипажа пояснили, что такой функции на борту не предусмотрено, пассажир вышел из себя.

Мужчина начал нецензурно выражаться и проявлять неуважение к сотрудникам авиакомпании. В результате им пришлось сообщить о происходящем сотрудникам транспортной полиции, которые встретили самолет в аэропорту Пулково.

Правонарушителя доставили в дежурную часть и составили в его отношении административный протокол.

В декабре 2019 года рейс Москва — Краснодар в столичном аэропорту Домодедово пришлось задержать из-за неадекватного пассажира. Мужчина начал угрожать взорвать гранату на борту авиалайнера, внутри которого находились 165 пассажиров и 8 членов экипажа.

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