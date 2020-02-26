Верка Сердючка рассказала о мести Украине за Россию на «Евровидении»

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что певца Melovin могли засудить на «Евровидении» в 2018 году из-за скандала с Россией на предыдущем музыкальном конкурсе. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале «Люкс ФМ».

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«По зрительскому голосованию он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более, еще был такой вариант, что специально наказали Украину — не дали ни одного балла, потому что был скандал тогда с Россией, помните? Когда они не приехали и не было трансляции. Это очень большие деньги. Типа, так наказали», — отметил Данилко.

На «Евровидении-2018», прошедшем в Лиссабоне, Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) занял 17-е место. Представлявшая Россию Юлия Самойлова в финал не прошла. Годом ранее певицу отказались впустить на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

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