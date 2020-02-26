Россиянам расскажут об опере в Великобритании

Генеральный директор оперной труппы Opera North Ричард Мантл выступит в Москве и Санкт-Петербурге с лекцией о британской опере. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мантл, обращаясь к своему богатейшему профессиональному опыту, расскажет о том, почему опера является наиболее актуальным из искусств, и как сделать ее интересной зрителю именно сегодня», — отмечают организаторы.

Лекция в Москве состоится 28 февраля в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского. В Петербурге мероприятие пройдет в Доме радио 29 февраля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!