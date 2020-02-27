Раскрыта правда об эпидемии раннего старения

Ученые Университета Конкордия в Канаде выяснили, что ожирение является формой преждевременного старения и способствует преждевременной смерти. Об исследовании, которое раскрывает правду об эпидемии лишнего веса, сообщает издание Science Alert.

Специалисты проанализировали более 200 научных работ, посвященных воздействию ожирения на организм на молекулярном и клеточном уровнях, включая влияние на иммунную систему, когнитивные и другие функции. Оказалось, что лишний вес предрасполагает людей к раннему развитию хронических заболеваний, которые связаны со старением. Ученые считают, что ожирение не просто ускоряет старение, но является его формой, поскольку в обоих случаях задействованы одни и те же биологические механизмы.

Ожирение способствует ранней дисфункции митохондрий, системному воспалению, ослаблению иммунной системы и укорочению теломер.

По подсчетам специалистов, во всем мире от ожирения и лишнего веса страдают более двух миллиардов человек, при этом показатели заболеваемости утроились с 1975 года, а у детей и подростков — увеличились десятикратно.

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