Путин назвал способы предотвращения «утечки мозгов» из России

Предотвратить «утечку мозгов» из России можно двумя способами, один из которых применялся в Советском Союзе, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Говоря об оттоке специалистов, глава государства вспомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». По его словам, решить проблему можно либо по принципу «хватать и не пущать», как это было в советское время, либо обеспечивать людям хорошие условия труда и хорошо платить.

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В то же время российский лидер признался, что это неоднозначный вопрос. Он привел в пример ситуацию в гражданской авиации, где увеличились заработные платы, однако это спровоцировало отток кадров из военной авиации.

Президент также сообщил о создании системы поддержки труда. По его словам, она позволит привлекать для работы в РФ иностранных специалистов. Он подчеркнул, что сегодня желающих уехать и страны не так много.

В августе 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что изучение иностранных языков в школах должно быть платным, чтобы не спонсировать утечку умов из России.

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