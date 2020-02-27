Миллиард смартфонов оказались под угрозой взлома

Разработчик антивирусного ПО Eset сообщил о новой уязвимости Kr00k, позволяющей взламывать гаджеты через Wi-Fi. Под угрозой проникновения оказались более миллиарда устройств, сообщается в отчете компании.

Обнаруженная уязвимость связана с Wi-Fi-модулями, встроенными в технику. При этом вероятность проникновения зафиксирована у чипов, произведенных компаниями Cypress Semiconductor и Broadcom. Kr00k может проникнуть в систему устройства во время разрыва Wi-Fi-соединения или падения мощности сигнала. С помощью уязвимости хакеры могут получить доступ к данным жертвы, даже если передаваемая по сети информация шифруется.

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Eset обращает внимание, что уязвимость касается более миллиарда смартфонов, включая iPhone XR, 6, 6s и 8, аппараты линейки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi и прочие. Также Kr00k может проникнуть на ноутбуки и планшеты, например MacBook, iPad Air и устройства Amazon Kindle.

Специалисты уточнили, что большая часть производителей гаджетов уже выпустила патчи безопасности, исправляющие уязвимость. Эксперты посоветовали по возможности обновить все личные и домашние девайсы, имеющие доступ к беспроводной сети.

В конце февраля IT-специалисты рассказали россиянам, как обезопасить себя от слежки через смартфон. Пользователям посоветовали обратить внимание на популярные приложения, которые часто подделывают злоумышленники. Также эксперты отметили, что чаще всего угроза исходит от действий самого пользователя, который небезопасно эксплуатирует девайс.

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