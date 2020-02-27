Россиянин призвал убивать чиновников и подготовил боевой пистолет

Екатеринбургский окружной военный суд признал виновным жителя Курганской области, который призывал убивать чиновников: ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает URA.RU со ссылкой на областное управление ФСБ.

По данным издания, обвиняемый на своей странице в социальной сети многократно публиковал экстремистские материалы, в которых призывал к насилию в отношении представителей федеральных органов государственной власти. Кроме того, мужчина переделал пневматический пистолет в боевой.

Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство с особой жестокостью.

14 февраля сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя за отправку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей.

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