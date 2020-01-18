Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

В Ростове-на-Дону сотрудники Центра «Э» в течение пяти месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом ее дочь Влада сообщила на своей странице в Facebook.

«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня», — рассказала дочь активистки.

По ее словам, в результате действий борцов с экстремизмом в материалах дела Шевченко, которая в настоящее время находится под домашним арестом, появились фотографии и видео, на которых женщина запечатлена в том числе в нижнем белье.

Как ранее сообщал адвокат Шевченко Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, инициатором установки видеокамеры в спальне активистки стал Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области. Суд одобрил эту инициативу еще 30 августа 2018 года, уточнял адвокат.

В январе 2019 года против активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили первое в России дело по статье 284.1 УК («Сотрудничество с нежелательной организацией»). Поводом для этого стали два административных дела по статье 20.33 КоАП. «Открытая Россия» признана нежелательной организацией на территории России решением Генпрокуратуры в 2017 году.

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