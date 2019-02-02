Российскую активистку отпустят из-под домашнего ареста на похороны дочери

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, обвиненная в сотрудничестве с «нежелательной организацией» и помещенная под домашний арест, сможет попасть на похороны своей дочери. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщил ее адвокат Сергей Ковалевич, передает «Интерфакс».

«Здесь следствие действует по-человечески и входит в положение. Поэтому, как и в случае с больницей, Анастасию отпустят на похороны», — сообщил собеседник агентства, добавив, что траурное мероприятие пройдет в понедельник, 4 февраля, в Ростове-на-Дону.

31 января стало известно о том, что Шевченко смогла попасть в реанимационную палату к своей 17-летней умирающей дочери Алине и увидеть ее прямо перед смертью. Сообщалось, что женщину лишь некоторое время не пускали к ребенку, потому что шли реанимационные действия.

Старшая дочь Анастасии Шевченко имела инвалидность и с пяти лет жила в интернате для детей с особенностями развития. В 20-х числах января она попала в больницу с обструктивным бронхитом, позднее ее перевели в реанимацию в критическом состоянии. Мать неделю просила отпустить ее к ребенку, но разрешение на это ей дали только 30 января. Первоначально сообщалось, что врачи не пускали ее в палату, и она так и не увидела Алину перед смертью.

Уголовное дело против Шевченко стало первым в стране по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности на территории России нежелательной иностранной или международной неправительственной организации»). Вину она не признала.

Согласно решению Генпрокуратуры, нежелательными признаны только иностранные «Открытые России», а не российское движение. При этом члены движения не раз подвергались преследованию за свою активистскую деятельность.

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