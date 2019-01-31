Арестованной активистке позволили увидеть дочь незадолго до смерти

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, обвиненная в сотрудничестве с «нежелательной организацией» и помещенная под домашний арест, смогла попасть в реанимационную палату к своей 17-летней умирающей дочери Алине и увидеть ее прямо перед смертью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.

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Омбудсмен не подтвердила информацию, что мать не смогла увидеть своего ребенка и до самой смерти Алины находилась в коридоре больницы. По словам Кузнецовой, Шевченко лишь некоторое время не пускали к девочке, потому что шли реанимационные действия.

«Насколько нам известно, ребенок последнее время находился на попечении государства. Мама навещала ребенка примерно два раза в год. Когда девочка заболела, ее направили в больницу. Маму не пустили в момент, когда проводили реанимационные мероприятия уже в больнице, но мы обязательно уточним это. На следующий день мама была у девочки, а после ее ухода ребенка не стало. Это горе», — сказала Кузнецова.

Ранее детский омбудсмен в Ростовской области Татьяна Княжева сообщила РАПСИ, что «мама успела увидеться с ребенком». Она также поручила провести проверку по факту смерти подростка, сотрудники аппарата уполномоченного уже разослали запросы в различные органы. Княжева добавила, что к областному уполномоченному по правам ребенка родители пока не обращались.

«Что касается обоснованности ареста — это прерогатива правоохранительных органов и суда. У детей есть папа — они не остались без опеки. Органы местного самоуправления окажут необходимую помощь семье», — сказала омбудсмен.

Старшая дочь Анастасии Шевченко имела инвалидность и с пяти лет жила в интернате для детей с особенностями развития. В 20-х числах января она попала в больницу с обструктивным бронхитом, позднее ее перевели в реанимацию в критическом состоянии. Мать неделю просила отпустить ее к ребенку, но разрешение на это ей дали только 30 января. Первоначально сообщалось, что врачи не пускали ее в палату и она так и не увидела Алину перед смертью.

Уголовное дело против Шевченко стало первым в стране по статье 284.1 УК (Осуществление деятельности на территории России нежелательной иностранной или международной неправительственной организации). Вину она не признала.

Согласно решению Генпрокуратуры, нежелательными признаны только иностранные «Открытые России», а не российское движение. При этом члены движения не раз подвергались преследованию за свою активистскую деятельность.