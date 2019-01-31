Арестованной активистке позволили увидеть дочь незадолго до смерти

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, обвиненная в сотрудничестве с «нежелательной организацией» и помещенная под домашний арест, смогла попасть в реанимационную палату к своей 17-летней умирающей дочери Алине и увидеть ее прямо перед смертью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.
Омбудсмен не подтвердила информацию, что мать не смогла увидеть своего ребенка и до самой смерти Алины находилась в коридоре больницы. По словам Кузнецовой, Шевченко лишь некоторое время не пускали к девочке, потому что шли реанимационные действия.
«Насколько нам известно, ребенок последнее время находился на попечении государства. Мама навещала ребенка примерно два раза в год. Когда девочка заболела, ее направили в больницу. Маму не пустили в момент, когда проводили реанимационные мероприятия уже в больнице, но мы обязательно уточним это. На следующий день мама была у девочки, а после ее ухода ребенка не стало. Это горе», — сказала Кузнецова.
Ранее детский омбудсмен в Ростовской области Татьяна Княжева сообщила РАПСИ, что «мама успела увидеться с ребенком». Она также поручила провести проверку по факту смерти подростка, сотрудники аппарата уполномоченного уже разослали запросы в различные органы. Княжева добавила, что к областному уполномоченному по правам ребенка родители пока не обращались.
«Что касается обоснованности ареста — это прерогатива правоохранительных органов и суда. У детей есть папа — они не остались без опеки. Органы местного самоуправления окажут необходимую помощь семье», — сказала омбудсмен.
Старшая дочь Анастасии Шевченко имела инвалидность и с пяти лет жила в интернате для детей с особенностями развития. В 20-х числах января она попала в больницу с обструктивным бронхитом, позднее ее перевели в реанимацию в критическом состоянии. Мать неделю просила отпустить ее к ребенку, но разрешение на это ей дали только 30 января. Первоначально сообщалось, что врачи не пускали ее в палату и она так и не увидела Алину перед смертью.
Уголовное дело против Шевченко стало первым в стране по статье 284.1 УК (Осуществление деятельности на территории России нежелательной иностранной или международной неправительственной организации). Вину она не признала.
Согласно решению Генпрокуратуры, нежелательными признаны только иностранные «Открытые России», а не российское движение. При этом члены движения не раз подвергались преследованию за свою активистскую деятельность.