Арестованной россиянке не дали проститься с умиравшей в больнице дочерью

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, обвиненная в сотрудничестве с «нежелательной организацией» и помещенная под домашний арест, не смогла попасть в реанимацию к 17-летней умирающей дочери Алине, сообщает «МБХ Медиа».

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Девушка находилась в больнице с обструктивным бронхитом, позднее ее перевели в реанимацию в критическом состоянии. Из-за нахождения под домашним арестом матери запрещалось навещать ребенка, но вечером 30 января следователь разрешил ей поехать в клинику и находиться там до 1 февраля. Однако врачи не пустили ее к дочери, хотя по закону родственники имеют право навестить человека в любое время, и всю ночь до самого момента смерти Алины активистка провела в коридоре.

У старшей дочери Шевченко была инвалидность, с пяти лет она жила в интернате для детей с особенностями развития. Женщина, будучи единственным опекуном девочки, просила суд избрать ей меру пресечения в виде подписки о невыезде, чтобы иметь возможность ездить к Алине, но ее отправили под домашний арест. Активистка просила суд разрешить ей поездки в интернат, но суд постоянно отказывал. Во время апелляции на арест Шевченко сообщила, что инспектор ФСИН запрещает ей вызывать врача для двух других ее детей.

Уголовное дело против Анастасии Шевченко стало первым в стране по статье 284.1 УК (Осуществление деятельности на территории России нежелательной иностранной или международной неправительственной организации). Вину она не признала.

Согласно решению Генпрокуратуры, нежелательными признаны иностранные «Открытые России», а не российское движение. Несмотря на это, активисты не раз подвергались преследованию за участие в российской «Открытой России».