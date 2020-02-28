В ДНР погибли шахтеры при взрыве метана

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) два шахтера погибли, передает «Донецкое агентство новостей».

Как рассказали в администрации Шахтерска, ЧП случилось на частном угледобывающем предприятии, расположенном на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда. По предварительным данным, случился взрыв газа метана.

Власти проверяют наличие у предприятия патента на добычу угля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства полностью погасить долги по зарплате перед шахтерами за два месяца. В противном случае он пообещал лишить министров выплат. По оценке Зеленского, долги по зарплате на государственных предприятиях превысили миллиард гривен и, возможно, уже составляют около полутора миллиардов (порядка четырех миллиардов рублей).

В конце января Еврокомиссия, Всемирный банк и другие международные финансовые институты предложили оказать Украине помощь, в случае если республика начнет закрывать свои шахты и смежные производства. Такие действия согласуются с общей стратегией Европейского союза по переходу на «зеленую» экономику.

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