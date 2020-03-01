Детей основателя Apple лишили наследства

Вдова основателя Apple Стива Джобса, филантроп Лорен Пауэлл Джобс не планирует оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она рассказала в интервью газете The New York Times.

По словам Лорен Пауэлл Джобс, она считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи, как это делали Рокфеллеры в XIX веке. Свое она унаследовала от мужа, который также не ставил перед собой цель разбогатеть. Теперь, по словам женщины, она с помощью благотворительной работы пытается распорядиться унаследованным состоянием так, чтобы оно принесло как можно больше пользы необеспеченным людям.

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«Если я проживу достаточно долго, это богатство закончится с моей жизнью», — сказала она. Лорен Пауэлл Джобс добавила, что детям известно о ее отношении к наследству отца и о том, что тот поддерживал ее позицию.

В 2004 году Лорен Пауэлл Джобс основала благотворительную организацию Emerson Collective, которая вкладывает деньги в образовательные и культурные проекты. После смерти Стива Джобса она жертвовала на эти цели еще больше средств. В то же время вдова основателя Apple не примкнула к благотворительному движению The Giving Pledge, участники которого планируют после смерти направить свои богатства на благотворительность. Сторонниками движения являются основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда, инвестор Уоррен Баффет, основатель Facebook Марк Цукерберг, а также Владимир Потанин — один из основных владельцев «Норникеля» и богатейший человек России.

По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, в настоящее время состояние Лорен Пауэлл Джобс составляет около 24 миллиардов долларов. Она занимает 38-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты. В браке с Джобсом у нее родилось трое детей — сын Рид, а также дочери Эрин и Ева.

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