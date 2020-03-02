Российский депутат решил сложить полномочия и уехать загорать на Гавайи

Депутат городского собрания Миасса Челябинской области Вячеслав Откин решил сложить полномочия и переехать в США, чтобы загорать на Гавайях. Об этом он заявил изданию «Подъем».

По словам депутата, в США он собирается уехать давно, потому что там живет его семья. «У меня родился внук Николас, жена там, дочь там, ну, и я туда», — сказал Откин. Он отметил, что планирует сменить сферу деятельности и стать «отдыхальщиком».

«Я ничего не боюсь. Я на Гавайях буду загорать», — заявил Откин.

Откин прославился в 2019 году после того, как назвал жительницу Миасса «тупорылочкой» в соцсетях. Его признали виновным в оскорблении женщины и оштрафовали на две тысячи рублей, пишет «Комсомольская правда». По данным издания «Подъем», о своем желании переехать в США Откин говорил в 2019-м, предоставляя сведения о себе в суд.

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