Один из крупнейших форумов России отменили из-за коронавируса

Власти Крыма перенесли на неопределенный срок Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), один из крупнейших в России, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

По словам чиновника, временную отмену форума он согласовал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, курирующим в правительстве развитие Крыма.

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«Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимает участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать», — отметил Аксенов.

ЯМЭФ традиционно проводится в апреле. Впервые форум был организован в 2015 году. В нынешнем году он должен был состояться с 23 по 25 апреля.

В феврале из-за угрозы распространения коронавируса был отменен международный экономический форум в Сочи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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