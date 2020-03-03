Дедушка проглотил вставную челюсть и получил огромную компенсацию

В Эдинбурге (Великобритания) суд рассмотрел претензии пациента, который проглотил вставную челюсть, к врачу, который ее извлекал. Об этом сообщает издание Metro.

В январе 2013 года Дерек Хамилтон (Derek Hamilton) играл с внуком и случайно проглотил зубной протез. Дедушке пришлось обратиться в больницу, где хирург Мартин Дауни (Martin Downey) провел эндоскопическое удаление инородного тела. Во время процедуры произошла перфорация пищевода пациента, что повлекло осложнения, представляющие угрозу его жизни. После этого он провел в больнице 45 дней.

Хамилтон подал в суд и обвинил хирурга в преступной халатности. Судья встала на сторону истца и признала вину Дауни. Она указала, что хирург не обладал достаточным опытом в области эндоскопического удаления инородных тел из пищевода и пошел на риск, которого было легко избежать. По решению суда, Национальной системе здравоохранения Великобритании придется выплатить Хамилтону компенсацию в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (17,1 миллиона рублей).

По оценке специалистов, от 1 до 3,5 процента операций по эндоскопическому удалению инородных тел заканчиваются неудачей. Причинами этого, как правило, становятся нарушение технических приемов, отсутствие необходимого инструментария, неправильный выбор эндоскопа и вида обезболивания.

В 2019 году сообщалось о британце, который проглотил вставную челюсть во время операции. Протез восемь дней находился у него в горле.

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