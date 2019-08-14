Пенсионер проглотил вставную челюсть и прожил с ней в горле больше недели

В Англии мужчина проглотил вставную челюсть во время операции. Как сообщает британское издание The Sun, протез восемь дней провел у него в горле.

72-летний пенсионер обратился к врачам с жалобами на боль в горле и кашель с кровью. Он отметил, что несколько дней назад перенес операцию на животе. Специалисты прописали ему антибиотики, а также рекомендовали полоскать горло, диагностировав у него пневмонию. Вскоре британец снова пришел к медикам, так как боль усилилась.

Осмотрев пациента, специалисты пришли к выводу, что в его горле застрял полукруглый предмет, который привел к образованию нароста и волдырей. Они также сделали рентгеновский снимок, который показал, что это зубной протез. Мужчину пришлось срочно госпитализировать, чтобы удалить инородное тело, которое он проглотил во время операции. Через шесть дней пенсионера выписали, но у него начались внутренние кровотечения.

Врачи сделали ему переливание крови и прижгли кровоточащие раны. Однако спустя девять дней артерия в ране разорвалась, и пациенту снова провели срочную операцию, чтобы спасти его жизнь. Через некоторое время он прошел обследование, которое показало, что поврежденная ткань восстанавливается.

По словам медиков, это не первый подобный случай. До сих пор не ясно, как именно мужчине удалось проглотить зубной протез, однако такое могло произойти из-за трубок, которые вставляли пациенту во время анестезии. Доктора рекомендуют снимать вставные челюсти перед операцией.

Ранее в августе сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, из пищеварительной системы бывшего заключенного извлекли зубную щетку, которую он проглотил около двадцати лет назад. Он использовал щетку, чтобы покончить с собой, но попытка самоубийства оказалась неудачной. Мужчина остался жив и после отбывания тюремного срока вышел на свободу с щеткой в животе.

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