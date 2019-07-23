Восьмилетний мальчик шесть лет жил с иглой в шее

В китайской провинции Хэнань восьмилетний мальчик около шести лет прожил с фрагментами иглы в шее. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Дедушка ребенка замечал, что внук страдает малоподвижностью и часто падает, но списывал это на дефицит кальция в организме. Когда мальчик начал часто жаловаться на острую боль в шее, семья отвела его в больницу.

Компьютерная томография показала, что в позвоночном канале пациента было два небольших металлических предмета, и еще один — в области трахеи.

Нейрохирург Ли Тао предупредил семью, что в случае промедления их ребенок мог остаться парализованным. Он также объяснил, что фрагменты иглы находились довольно близко к трахее и артериям, и операция проводилась под большим риском.

7 июля в ходе семичасовой операции хирургам удалось благополучно извлечь части иглы из шеи мальчика. Пациент находится на реабилитации. Родители не смогли найти объяснение тому, как 5-сантиметровая швейная игла оказалась в организме ребенка.

В 2018 году сообщалось, что в легком жительницы китайской провинции Шаньдун нашли колпачок от ручки, который она проглотила 40 лет назад. Китаянка утверждает, что случайно проглотила его в девять лет, когда играла с соседом по парте в школе.

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