12-летняя девочка почти десять лет растила на шее огромную опухоль

Жительница индийского штата Гуджарат страдает от редкой болезни, из-за которой на ее шее растет огромная опухоль. Ее историю рассказывает таблоид Daily Mail.

Новообразование на теле Сурбхи Бен (Surbhi Ben) появилось, когда ей было всего три года. По словам отца Паршурам Бхай Вария (Parshuram Bhai Variya), изначально маленькая опухоль находилась на лице девочки, но со временем разрослась до размеров футбольного мяча и покрыла всю шею.

Бхай Вария водил дочь на консультации в местные больницы, однако доктора разводили руками, говоря, что не в силах поставить точный диагноз и провести операцию. Бен проходила курс лечения, но ее состояние не улучшилось.

Родители юной индианки переживают за будущее дочери, поскольку у них нет денег на дорогостоящие обследования за границей. При этом сама Бен настроена позитивно. Девочка открыта, общительна и имеет много друзей.

Предположительно, у ребенка развилась лимфатическая мальформация, также известная как кистозная гигрома — редкая доброкачественная лицевая опухоль. По данным издания, этой болезнью страдает один процент всех новорожденных Великобритании.

В апреле сообщалось, что в Китае доктора удалили пациенту аномально большую опухоль — новообразование весило 14,9 килограмма. Врачи много лет отказывались его прооперировать, так как нарост частично поразил легкие, позвоночник и несколько основных артерий китайца.

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