Школьница упала шеей на карандаш и выжила

В Канаде 11-летняя девочка упала шеей на карандаш, но врачам удалось ее спасти. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на медицинский журнал BMJ.

Инцидент произошел в одной из школ Торонто. Ребенок споткнулся на перемене, и карандаш вонзился острым концом в его шею. Учителя вызвали скорую помощь, и девочку немедленно доставили в больницу.

Первичный осмотр показал, что вокруг прокола не появился синяк, из него не текла кровь. Пульс ребенка был в пределах нормы, проблем с дыханием не возникло.

«Поскольку девочка находилась в стабильном состоянии, мы сделали ей компьютерную томографическую ангиографию, чтобы увидеть, какие сосуды были задеты, до отправки в операционную», — объяснили врачи. Снимок показал, что карандаш полностью закупорил левую общую сонную артерию.

Девочке сделали операцию и удалили инородное тело. Через два дня ее выписали домой.

В апреле сообщалось об индийском строителе, упавшем головой на железный штырь. Металлический прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба, однако врачам удалось извлечь его и спасти мужчину.

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