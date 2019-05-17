Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Участника расследования авиакатастрофы в Шереметьево обвинили в необъективности
В Москве простились с Сергеем Доренко
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Команда Зеленского прокомментировала развал коалиции в Раде
Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти
Россия останется в ПАСЕ
Владельца Maybach в Москве пристыдили за прикрытые номера 
Переговоры по Brexit провалились
Крымский мост ударил по украинской экономике
Новости партнеров

Школьница упала шеей на карандаш и выжила

Перейти в «Мою Ленту»

В Канаде 11-летняя девочка упала шеей на карандаш, но врачам удалось ее спасти. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на медицинский журнал BMJ.

Инцидент произошел в одной из школ Торонто. Ребенок споткнулся на перемене, и карандаш вонзился острым концом в его шею. Учителя вызвали скорую помощь, и девочку немедленно доставили в больницу.

Первичный осмотр показал, что вокруг прокола не появился синяк, из него не текла кровь. Пульс ребенка был в пределах нормы, проблем с дыханием не возникло.

«Поскольку девочка находилась в стабильном состоянии, мы сделали ей компьютерную томографическую ангиографию, чтобы увидеть, какие сосуды были задеты, до отправки в операционную», — объяснили врачи. Снимок показал, что карандаш полностью закупорил левую общую сонную артерию.

Девочке сделали операцию и удалили инородное тело. Через два дня ее выписали домой.

В апреле сообщалось об индийском строителе, упавшем головой на железный штырь. Металлический прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба, однако врачам удалось извлечь его и спасти мужчину.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Girl, 11, rushed to hospital with pencil in her neck after falling on it at school
Penetrating paediatric neck trauma
Строитель упал головой на железный штырь и выжил
Китаянка с ножницами в голове доехала до больницы на автобусе и выжила
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0315 мая
Томми Томпсон

Проклятое золото

Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
13:05Сегодня

Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу

12:09Сегодня

Женщина поймала редкую акулу весом в полтонны

11:14Сегодня

Хитрая собака притворилась мертвой и спаслась из пасти льва

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
10:05Сегодня

Мужчина десять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал джекпот

09:22Сегодня

Врачи вытащили из носа мужчины двух пиявок

07:12Сегодня

Женщина побыла полчаса на солнце и получила ожоги третьей степени

Из жизни00:0513 мая

«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»

История россиянки о жизни в Чехии
20:5116 мая

Старушка утонула в бассейне на глазах у безразличного спасателя

19:2516 мая

Жадный кот выкрал пачку денег и отказался отдавать хозяину

05:13Сегодня

Полуторагодовалый ребенок четыре дня выживал в лесу без еды и воды

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Участника расследования авиакатастрофы в Шереметьево обвинили в необъективности
Камеры видеонаблюдения сняли бросившую маленькую дочь в поликлинике москвичку
Счетная палата озадачилась улучшением еды в Кремле и Госдуме
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Китай попросил Турцию помочь в борьбе с мусульманами
«Здесь лучше, чем на воле»
 
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Стало известно об отмене визита делегации США на секретный российский завод
В Бразилии предупредили о новой техногенной катастрофе
Все материалы
Бывший СССР
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
Представитель Порошенко допустила роспуск Верховной Рады Зеленским
Порошенко начал подготовку инаугурации Зеленского
Установлены все участники убийства Александра Захарченко
Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Владимир Стогниенко стал шеф-редактором Okko Спорт
Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов
Иранская нефть дошла до Китая вопреки санкциям США
В правительстве России выступили против повышения налога на интернет-покупки
Все материалы
Силовые структуры
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
Мошенники похитили квартиру в Москве через интернет
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Су-25 сел на «поврежденную» полосу
«Ненадежную» АПЛ «Казань» доработают
В России создадут новую штурмовую винтовку
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
Чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе
Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьеры
Месси услышал политический лозунг и замер на сцене
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Роберто Карлос поможет «Анжи»
Определился первый финалист Кубка Стэнли
Все материалы
Культура
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
Лазарев высказался о недовольных его выступлением на «Евровидении»
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
Рианна высказалась по поводу запрещающего аборты закона
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat
Трое ирландцев попросили незнакомку сделать фото на Таймс-сквер и прославились
Криминалист заявил о возможности установить заказчика накруток в «Голосе»
Накричавший на супругу из-за похорон муж обрел поддержку в сети
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты
Спортсменки пожаловались на «наказание» Nike за беременность
Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты
Платье невесты сравнили с «лохмотьями Золушки»
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Пьяный турист ослушался капитана, свалился в океан и пропал
Авиакомпания нашла способ избавить пассажиров от соседей
Норвегия открестилась от статуса самой негостеприимной к россиянам страны
Названы лучшие номера отелей в мире
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу
Хитрая собака притворилась мертвой и спаслась из пасти льва
Мужчина десять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал джекпот
Женщина побыла полчаса на солнце и получила ожоги третьей степени
Все материалы
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Книгу о Bentley оценили в цену кабриолета Continental GTC
Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
За дачниками начнут следить с помощью дронов
В России подорожала аренда жилья
В США выставили на продажу дом Синди Кроуфорд
Большинство элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Все материалы