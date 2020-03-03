Львица попыталась съесть черепаху и потерпела фиаско

dailymail.co.uk

Львица в Замбийском национальном парке Нижняя Замбези поймала черепаху и попыталась съесть ее, но безуспешно. На видео схватки обратило внимание издание Daily Mail.

Посетители национального парка стали свидетелями того, как львица попыталась съесть леопардовую черепаху. Они записали происходящее на видео. Черепаха спряталась внутрь, и львица пыталась вскрыть панцирь, но потерпела фиаско.

Очевидцы уехали, но вернулись позже, чтобы проверить, чем закончились попытки хищной кошки добыть еду. В итоге они не нашли ни львицы, ни черепахи, ни ее останков.

Местный рейнджер предположил, что львица в конце концов устала от попыток сломать панцирь, и черепаха смогла спастись.

Ранее сообщалось, что лев пришел на помощь трусливой львице и показал ей, как нужно охотиться на буйвола. Львица приблизилась к огромному быку, но испугалась и отступила, а лев бросился за буйволом, прыгнул ему на спину и вонзил зубы ему в позвоночник.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!