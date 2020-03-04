Города Подмосковья вошли в число лидеров Индекса цифровизации

Подмосковные города вошли в число лидеров по уровню цифровизации городского хозяйства. Соответствующий рейтинг под названием «IQ городов» представили глава Минстроя Владимир Якушев, сообщает ТАСС.

Индекс цифровизации городского хозяйства определяет базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город», пояснил он.

Среди городов Московской области наибольший индекс у Дубны и Реутова. Всего индекс IQ городов содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно заявлял о важности цифровизации. По его словам, максимальное количество услуг необходимо перевести в электронный вид. Он подчеркнул, что это позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции.