Российским туристам посоветовали забыть о Египте

Российским туристам посоветовали забыть о поездках в Египет и выбирать для зимнего отдыха другие страны. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова пресс-секретаря Ростуризма.

Так, собеседник агентства заявил, что Египет закрыт и организованные туристы туда не ездят, поскольку путевки в страну не продаются. «Вместо Египта люди выбирают другие направления: Таиланд, Доминикану, Израиль, где зимой есть море и тепло», — уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, он отметил, что авиасообщение с Каиром все еще есть, туда могут ездить самостоятельные путешественники.

Материалы по теме Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?

Ранее 4 марта стало известно, что Египет отказывается считать крушение лайнера A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году терактом. Отмечается, что апелляционный суд Каира вынес решение по иску родственников россиян, погибших при катастрофе самолета. Известно, что там не стали рассматривать конкретные иски.

В ноябре 2019 года Россия сообщила, что откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады и что вопрос будет вновь поднят лишь в 2020 году. Причиной этому послужило то, что аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, не отвечали российским стандартам безопасности, что было выявлено в ходе инспекции российских экспертов.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!