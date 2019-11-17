Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, вопрос будет вновь поднят лишь в 2020 году, так как аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.

Российские эксперты по авиабезопасности посетили терминалы с инспекцией и отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер. Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдельфаттах Сиси обсудили возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка». В посольстве республики отметили, что по итогам встречи есть большая надежда на восстановление перелетов между странами.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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