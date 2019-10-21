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Россия и Египет приготовились возобновить авиасообщение

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Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка». Об этом «Известиям» сообщили в посольстве арабской республики в Москве.

В дипмиссии отметили, что есть большая надежда на восстановление перелетов между странами по итогам встречи. Предполагается, что самолеты вновь начнут летать из России на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Источник в российских дипломатических кругах подтвердил изданию, что авиасообщение может быть восстановлено в ближайшее время.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что после принятия такого решения на полное восстановление и отладку перелетов между странами уйдет около месяца.

В Росавиации не стали комментировать возможное возобновление авиасообщения из России в Египет.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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