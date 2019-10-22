Появились подробности возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

Вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время. Об этом в интервью РИА Новости сообщил официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.

В настоящее время стороны обсуждают технические вопросы возобновления авиасообщения. По словам Рады, представители России и Египта должны удостовериться, что протоколы безопасности выполняются в полном объеме. В Египте ожидают позитивного эффекта для туристической отрасли страны от возобновления полетов.

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Ранее в октябре стало известно, что президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка». В посольстве арабской республики отметили, что по итогам встречи есть большая надежда на восстановление перелетов между странами.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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