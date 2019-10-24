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Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом

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Решение по поводу возобновления авиасообщения России и Египта будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо», — сказал Богданов. На вопрос о новых планируемых комиссиях по проверке безопасности аэропортов замглавы ответил, что «люди работают».

Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли.

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Предыстория: Появились подробности возобновления авиасообщения между Россией и Египтом
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