Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».

Барзыкин отметил, что аэропорты могут открыть к началу туристического сезона, который начинается поздней осенью. Возвращение египетских направлений удешевит туры в Турцию и ОАЭ, добавил он.

В посольстве Египта сообщили, что требования российских спецслужб в аэропортах страны выполнены. По информации источников издания в авиационной отрасли, результаты изменений российская сторона оценила положительно.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа». Он совершал перелет из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. После этого Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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