Росгвардия выгнала заплативших за обед в McDonald's бездомных

В Тюмени сотрудники Росгвардии по вызову сотрудников McDonald's выгнали из заведения бездомных, которые пришли пообедать и заплатили за еду. Об этом сообщает Znak.

По информации издания, инцидент произошел в центре города на улице Ленина, 54. Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны, которая входит в структуру Росгвардии, попросили бездомных покинуть заведение. Издание отмечает, что у них еще была недоеденные продукты на столе. Один мужчина сразу подчинился и ушел, второй какое-то время еще посидел в ресторане быстрого питания. При себе у него были костыли.

Сотрудник McDonald's пояснил изданию, что выгнать бездомных якобы попросили посетители, потому что от них плохо пахло. «Нам жалуются, приходится как-то реагировать», — отметил он. Вместе с тем, пишет Znak, ресторан был почти пуст.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии журналистам сообщили, что сотрудников вневедомственной охраны вызвал работник заведения при помощи тревожной кнопки. «На место незамедлительно выехал наряд группы задержания. Сотрудники Росгвардии выяснили, что граждане противоправных действий не совершили. С ними [бездомными посетителями McDonald's] проведена профилактическая беседа», — сказал собеседник издания.

Ранее в Беговом районе Москвы местные жители за несколько месяцев до открытия приюта для бездомных благотворительной организации «Ночлежка» потребовали перенести его в другое место якобы из-за того, что от бродяг будет вонять.

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