России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

В ближайшие пять лет Россию ожидает резкий рост числа сверхбогачей — людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей). Такую тенденцию предсказали аналитики консалтинговой компании Knight Frank, сообщает РИА Новости.

В исследовании The Wealth Report говорится, что по состоянию на 2019 год сверхбогатых (ultra high-net-worth individuals) людей в России 8 924 человека. Страна по этому показателю находится на девятом месте в мире, как и по численности населения.

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При этом за последний год число богачей в России выросло на 4 процента, но если брать период за пять лет, то оно, на фоне падения курса рубля, сократилось на 15 процентов.

Лидером по числу сверхбогатых граждан остаются США, где их количество достигло 240 тысяч. Следом, как и в списке крупнейших экономик мира, идет Китай — 61,5 тысячи человек. Замыкает тройку Германия, где таких граждан — 23 тысячи.

В Knight Frank ожидают, что сильнее всего в течение пяти лет число сверхбогачей увеличится в Индии (плюс 73 процента), Египте (плюс 66 процентов) и Вьетнаме (плюс 64 процента). В целом по миру рост составит 27 процентов, достигнув к 2024 году уровня 650 тысяч. То есть в России граждане будут богатеть медленнее среднего уровня.

Что касается долларовых миллиардеров, то эксперты полагают, что за пять лет их число в России сохранится — 103 человека, а во всем мире вырастет на 10 процентов — до 2 616 человек.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения коронавируса и падения рынков больше всего снизилось состояние основателя Amazon Джеффа Безоса (минус 14,1 миллиарда долларов за неделю) и инвестора Уоррена Баффета (минус 9,8 миллиарда). Третьим оказался глава Tesla и SpaceX Илон Маск (минус 8,9 миллиарда).

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