В мире стало больше богачей

По итогам прошлого года число очень богатых людей в мире выросло на 10 процентов — до 2,7 миллиона человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Wealth-X. Общая стоимость состояния богачей достигла 26,6 триллиона долларов.

Аналитики заключили, что причиной роста благосостояния стала переориентация центробанков на денежно-кредитное стимулирование, которое подтолкнуло инвесторов. Больше всего богачей — 1,05 миллиона — оказалось в Северной Америке, в Азии их почти 734 тысячи, а в Европе — 678 тысяч.

Материалы по теме Сорвать куш Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть

Ранее сообщалось, что в 2019 году российские миллиардеры стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что является рекордом за последние четыре года. В среднем за месяц их состояние увеличивалось на 4,4 миллиарда, хотя в ноябре и декабре они богатели значительно быстрее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!