Среди самых богатых россиян сменился лидер

В списке самых богатых россиян сменился лидер. Теперь первое место занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Согласно данным Forbes Real Time, его состояние составляет 25,1 миллиарда долларов.

На втором месте оказался глава «Лукойла» Вагит Алекперов — разрыв с Потаниным составляет всего 100 миллионов долларов. Тройку замыкает акционер «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние журнал оценивает в 24,9 миллиарда долларов.

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Осенью 2019-го Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с самыми высокими доходами. Его возглавил основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, который в начале 2018 года продал группе ВТБ 29,1 процента акций своей компании за 2,44 миллиарда долларов.

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