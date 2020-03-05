Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию. На снимок подлодки обратил внимание Forbes.

«Две фотографии за 15 лет, неплохо для секретности! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней», — отмечает издание.

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Forbes напоминает, что во время Холодной войны Куба от СССР получила три субмарины, которые в настоящему времени не действуют.

Согласно открытым источникам, боевая субмарина, являющаяся единственной в стране, относится к типу Yugo северокорейских подлодок.

В феврале издание The National Interest написало, что большинство субмарин Военно-морского флота России в ближайшие десять лет может исчезнуть.

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