Композитор Джеймс Макмиллан выступит в России с лекциями

Шотландский композитор сэр Джеймс Макмиллан проведет лекции в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На выступлениях, которые проводятся в рамках цикла «Как стать лидером в музыкальной индустрии», Макмиллан расскажет о своей музыке, карьерном пути и поделится творческой философией.

Лекции проводятся отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве в рамках Года музыки Великобритании и России. Столичное выступление запланировано на 10 марта, в Санкт-Петербурге мероприятие пройдет 11 марта. Вход на лекции — свободный по регистрации.

Одними из самых значимых работ Макмиллана считаются «Исповедь Изобель Гоуди», Veni, Veni, Emmanuel и пять симфоний. Последние крупные работы включают «Концерт для ударных № 2» для Колина Керри и его Stabat Mater.

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