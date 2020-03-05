В России решили выравнять тарифы на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года могут ввести единую госполитику формирования тарифов на электроэнергию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Издание отмечает, что подразумевается выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране 3,4 рублей за киловатт-час. При этом стоимость электроэнергии там, где тарифы меньшего этого значения, не повысится.

В Совете Федерации полагают, что инициатива будет способствовать снижению цен примерно на 50 процентов в убыточных субъектах. На реализацию планируется частично направить средства из государственного субсидирования. Если право на такую поддержку государства появится у бизнеса, то в первую очередь она понадобится социально ориентированным предприятиям, заявил изданию эксперт.

Сейчас самые высокие тарифы наблюдаются на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке (около восьми рублей за киловатт-час), а самые низкие — в Иркутской области (меньше одного рубля за киловатт-час). Как считает член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов, такой разброс препятствует привлечению инвестиций в регионы, поэтому его необходимо сокращать.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, наиболее высокие тарифы наблюдаются в самых бедных регионах России.

Сейчас в каждом российском регионе действуют индивидуальные тарифы на оплату электроэнергии. По данным Федеральной антимонопольной службы, россияне переплачивают по большинству коммунальных услуг более 100 процентов их себестоимости.

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