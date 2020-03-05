Известная плюс-сайз-модель купила квартиру в Москве

Известная российская плюс-сайз-модель Юлия Рыбакова приобрела квартиру общей площадью 265 квадратных метров в доме на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает StarHit.

В купленных апартаментах четыре спальни, четыре санузла и огромный балкон. Стоимость объекта недвижимости составила около 70 миллионов рублей. 31-летняя модель финансировала сделку собственными средствами, без привлечения ипотеки.

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«Не могу сказать, что долго копила, — рассказала изданию Рыбакова. — Просто случился один крупный проект по продюсированию — писала пиар-стратегию для человека из политической сферы, что позволило заработать сразу большую сумму. Плюс имелись некоторые накопления».

В приобретенной квартире уже выполнена отделка, но модель планирует перекрасить стены и обставить апартаменты мебелью на свой вкус. «Пока есть только кухня и кровать», — добавила Рыбакова.

Юлия Рыбакова (также известна как Lady Fortuna) — главный редактор журнала «LF City» и владелица рекламного агентства «LF Media». Карьеру плюс-сайз-модели начала в 2017 году. По данным на март 2020-го, у Рыбаковой 1,1 миллиона подписчиков в Instagram.

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