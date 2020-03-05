Спасатели выловили тело туриста из моря в Крыму

Российский турист погиб в Крыму после того, как сорвался с обрыва и упал в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС республики Сергея Шахова.

По его словам, происшествие случилось в поселке Симеиз на скале Дива, которая расположена в южной части полуострова. Отмечается, что житель города Киров, имя которого не называется, сорвался с уступа. Сразу после случившегося на место прибыли спасатели, которые приступили к поискам мужчины.

Спустя час водолазы обнаружили его тело на глубине 13 метров и передали его сотрудникам полиции.

В декабре 2019 года в крымских горах в поселке Новый Свет спасатели обнаружили мертвого туриста. Мужчина сорвался со скалы в районе мыса Капчик. Прибывшие на место специалисты спустя 20 минут поисков нашли в каменном хаосе у подножия горы тело без признаков жизни. Впоследствии погибшего эвакуировали морем и передали полиции.

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