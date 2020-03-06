Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит телеканал «360».

Кругликова назвала Ефремова великолепным артистом. По ее словам, его актерский талант заставил всех поверить, что он пьян. «Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала жена актера.

Также Кругликова заявила, что перевозчику не подошел «масштаб гения». «Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете», — добавила она.

Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу 6 марта. Отмечается, что пьяный Ефремов пытался отправиться из Пулково в аэропорт в столице Латвии самолетом авиакомпании airBaltic. В отношении актера составлен протокол об административном правонарушении.

Летом 2019 года в сети появилась видеозапись, на которой Ефремов, утверждая, что он «тупо пьяный в говно», призывает сотрудников полиции «расходиться отсюда». Это произошло в Москве во время несогласованной акции в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму. Актер позже заявил, что не принимал участия в митингах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!