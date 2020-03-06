Пьяного Ефремова не выпустили из Санкт-Петербурга

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета, пишет «Фонтанка.ру» в пятницу, 6 марта.

Отмечается, что пьяный Ефремов пытался отправиться из Пулково в аэропорт в столице Латвии самолетом авиакомпании airBaltic. В отношении актера составлен протокол об административном правонарушении. Он остался в Санкт-Петербурге, где накануне выступал в Дворце культуры имени Ленсовета в спектакле «Чапаев и пустота» по одноименному роману Виктора Пелевина.

Летом 2019 года в сети появилась видеозапись, на которой Ефремов, утверждая, что он «тупо пьяный в говно», призывает сотрудников полиции «расходиться отсюда». Это произошло в Москве во время несогласованной акции в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму. Актер позже заявил, что не принимал участия в митингах.

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