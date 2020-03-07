Дочь Заворотнюк рассказала о самом сложном периоде в жизни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила в Instagram всех, кто оказывает ей поддержку в период, который она считает самым сложным в ее жизни.

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца», — написала дочь артистки.

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Она выразила надежду на то, что поддержка и общие молитвы поспособствуют тому, что ее мать поправится.

В январе СМИ сообщали, что Заворотнюк выписали из клиники, в которой она проходила курс лечения. У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние не комментируют.

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