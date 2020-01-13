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Заворотнюк выписали из клиники

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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, в которой проходила курс лечения, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что в настоящий момент «смысла в ее лечении больше нет». По другой версии, у родные артистки якобы больше не могут оплачивать ее пребывание в лечебном заведении. Семья Заворотнюк отказалась от комментариев.

У 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. В настоящее время актриса проходит курс лечения. Представители Заворотнюк заявили, что не будут комментировать ее состояние.

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