В МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука, сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, МВФ обеспокоен сменой власти на Украине. Отмечается, что бывшие премьер-министр Алексей Гончарук и генеральный прокурор Руслан Рябошапка симпатизировали европейской стороне. Однако теперь инвесторы обеспокоены новым составом правительства и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Как пишет агентство, опасения связаны с тем, что в политику вернется влияние олигархов.
В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число входит борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель.
Одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта с олигархом Игорем Коломойским. В случае, если бы ему удалось вернуть под контроль национализированный Приватбанк, МВФ отказался бы одобрить новый кредит. Украинские власти в свою очередь сообщили о разработки закона, запрещающего возврат банков в собственность бывшим владельцам.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова в декабре прошлого года заявила, что программа помощи МВФ станет последней, больше деньги фонда стране не потребуются. Она выразила уверенность, что украинская экономика имеет все шансы стать самодостаточной через три года.