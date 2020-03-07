В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает радиостанция Sham FM со ссылкой на источник в полиции Дамаска.

Инцидент произошел на трассе Дамаск — Хомс. Уточняется, что участниками ДТП также стали другие автомобили. Есть пострадавшие, однако их число не сообщается.

В конце февраля в Ульяновской области следовавший по трассе автобус опрокинулся в кювет, в нем находились 26 детей и 3 тренера футбольной команды «Нефтяник». Пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением.

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