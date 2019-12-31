Пассажиров российского автобуса полчаса заметало снегом в салоне после ДТП

@sgnorilsk / Instagram

Жители Норильска больше получаса просидели в снегу в автобусе, попавшем в аварию в районе реки Далдыкан. Снятое в салоне видео опубликовано в Instagram-аккаунте «Северный город Норильск».

На кадрах видно, как пассажиров продувает ветром и засыпает снегом. Люди сидят с надвинутыми на голову капюшонами и пытаются прятаться от метели.

По информации сообщества, водители попавших в ДТП машин ждали полицию. Когда сотрудники ГИБДД растащили попавшие в ДТП машины, все разъехались.

31 декабря в Норильске объявлено штормовое предупреждение, ожидаются снег и порывы ветра до 22 метров в секунду, местами — до 30 метров в секунду. Температура воздуха составит до минут 17 градусов. В норильском аэропорту отменили все рейсы прилета и вылета.

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