Российское село попало в снежную блокаду

Село Рыбновск на севере Сахалина из-за метелей оказалось в снежной и транспортной блокаде, в населенный пункт можно добраться только по воздуху, сообщает пресс-служба правительства региона.

О проблеме села губернатору Валерию Лимаренко рассказала в соцсетях местная жительница. После этого один из сахалинских предпринимателей вызвался доставить туда продукты и нанял для этого два высокопроходимых автомобиля. В нескольких километрах от поселка под одной из тяжеловесных машин разрушился мост, по которому можно было попасть к людям. Сейчас чиновники решают, как восстановить транспортное сообщение. Рассматривается вариант привлечения санитарной авиации в экстренных случаях. Также власти предложили помочь с ремонтом переправы.

В Рыбновске сформирован запас медикаментов. В МЧС сказали, что внимательно следят за ситуацией. «При необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно. В частности, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций», — уточнили в службе.

Первая зимняя метель пришла на полуостров в ночь на 4 декабря. Были отменены авиарейсы, закрыты некоторые дороги. В некоторых селах стихия оставила жителей без электричества. На 12 декабря сахалинцам прогнозировали новую метель.

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