В России отреагировали на слова о катастрофе для Украины в День Победы

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что приезд иностранных лидеров на празднование 75-летия Победы в Москве станет катастрофой для Украины. Свое мнение он написал в Twitter.

В частности, Пушков указал на то, что на Украине отказались от празднования Дня Победы 9 мая. «И чего туда ехать?» — задался вопросом он. По мнению сенатора, катастрофа для Украины — это не праздник в Москве, а неразбериха в Киеве.

Ранее Климкин счел катастрофой ситуацию, при которой лидеры западных стран — США, Франции и Великобритании — поедут в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы, но при этом не заедут в Киев за день до этого. По мнению политика, президент России Владимир Путин в случае их визита будет обсуждать с ними Украину и достигнет неких «закулисных договоренностей», что Киеву не выгодно.

29 февраля глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако по факту этот праздник игнорируется украинскими властями, основные мероприятия проходят 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

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